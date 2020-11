Sturms Sportchef erwartet eine ruhige Transferzeit

Nach unserer letzten Partie am 19. Dezember geht es - sofern das Liga-Spiel gegen Wolfsberg heuer nicht mehr nachgetragen werden sollte - in den Urlaub. Am 4. Jänner ist wieder Trainingsstart. Wir sind grad am Abklären, ob wir in der zweiten Vorbereitungswoche für ein paar Tage in den Süden fahren, nach Slowenien oder Kroatien. Wir hätten dann bei den Platzverhältnissen einfach mehr Sicherheit, in unserem Trainingszentrum haben wir ja keine Rasenheizung. Am 23. Jänner geht es mit dem Duell auswärts gegen Rapid ja schon wieder mit Vollgas los.