„Die Regierung betont die Freiwilligkeit“

Helfer werden gesucht

In Linz werden für die Corona-Massentests von 11. bis 14. Dezember 75 Teststraßen an 20 Standorten aufgebaut. In Steyr plant man 15 Teststraßen in Stadthalle und Stadtsaal. In Wels rechnet Bürgermeister Andreas Rabl mit der Errichtung von rund 50 Teststraßen im Messegelände. Um ein (Verkehrs-)Chaos zu verhindern, sollen die Linien-Busse nun auch am Test-Sonntag ins Areal fahren. Das Land OÖ sucht übrigens freiwillige Helfer, Infos unter www.treffpunkt-ehrenamt.at.