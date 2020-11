„Brauchen die Flächen für Lebensmittelproduktion“

Er und Hechenberger verlangen daher, dass alle Möglichkeiten in den Oberländer Seitentälern geprüft werden, um dort das Wasser zurückzuhalten. „Möglichst in Kombination mit Wasserkraftwerken“, fordern die Präsidenten, die in diesem Zusammenhang die Einstellung der Grünen kritisieren. Es sei ein massives Problem, wenn in Tirol ein Regierungspartner gegen den Ausbau der Wasserkraft sei.