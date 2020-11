Lustiges Musikvideo für freudige Weihnachtszeit

„Ich wollte unbedingt, dass der Luis die Rolle des verliebten Schneemanns darstellt. Daher habe ich mich über seine Zusage am meisten gefreut“, verrät Sara. Für den gebürtigen Haller Kabarettisten ist es nicht nur „eine Ehre“, dabei zu sein. „Teile des Erlöses werden an karitative Einrichtungen gespendet. So wird der Song etwa auch im Dezember bei ORF ‚Licht ins Dunkel’ präsentiert“, verkündet Zöschg freudestrahlend.