Die Steirer danken ihren Feuerwehr-Helden!

„Krone“: Corona trifft auch die Feuerwehren. Wie gehen diese mit der Situation um?

Reinhard Leichtfried: Das Virus hat unseren Alltag verändert. Vieles von dem, was Feuerwehr, abseits vom Einsatz- und Übungsdienst ebenso ausmacht, also Traditions- oder Kameradschaftspflege, hat nur eingeschränkt stattgefunden. Ausgefallene Veranstaltungen wie Bewerbe oder Feste haben vielerorts ein Loch in die ohnedies knappen Kassen gerissen. Besonders kleinere Feuerwehren bekommen das stark zu spüren. Diese brauchen aber die Einnahmen aus den diversen Events, um Kosten für den laufenden Betrieb abzudecken sowie um erforderliche Ausrüstung gemäß dem gesetzlichen Auftrag mitfinanzieren zu können.