Moschee-Anschlag: „Hätte Zustimmung nie erteilt“

Während am Mittwoch der Chef des steirischen Verfassungsschutzes im Prozess gegen zwei Heeresbeamte aussagte, musste am Donnerstag der Leiter des Abwehramtes in den Zeugenstand treten. Geht es nach ihm, hätte die Schweineblut-Attacke auf das Islamische Kulturzentrum in Graz nie stattfinden dürfen.