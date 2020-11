Kinderärzte-Zentrum in St. Pölten als neue Idee

In wenigen Wochen ist es so weit: Mit Anfang des nächsten Jahres steht – wie berichtet – in der Landeshauptstadt kein einziger Kassen-Kinderarzt mehr zur Verfügung. Ein Schreckensszenario, dem vorzubeugen seit Jahren über Parteigrenzen hinweg vergeblich versucht wird. „Wir brauchen daher den großen Wurf, der unkonventionelle Ideen ermöglicht“, sind sich Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Bürgermeister Matthias Stadler und AKNÖ-Präsident Markus Wieser einig.