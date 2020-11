Verrohrung für Leitung ist leer

Leerverohrungen wurden ebenfalls bereits verlegt – passiert ist aber bislang wenig: „Ich habe schon mehrmals bei den zuständigen Stellen angefragt, die Rückmeldung war aber dürftig. Erst in zwei Jahren soll gebaut werden“, ärgert sich Johann E., und auch Bürgermeister Josef Sam ist erbost: „Ich verstehe den Unmut der Bürger. Jahrelange Gespräche zeigten keine Wirkung.“ In Reisenberg heißt es also: „Bitte Warten.“