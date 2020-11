Mann (63) erlitt bei Tour medizinischen Notfall

Eigentlich kannte sich der Einheimische (63) gut auf der Route rund um die Grawa Nockalm in Neustift aus. Doch dem Mann kamen bei seiner Wanderung am Mittwoch Schneefelder in den Weg. Bei deren Umgehung verloren den 63-Jährigen plötzlich alle Kräfte, er musste einen Notruf absetzen. Vermutlich erlitt er einen Herzinfarkt.