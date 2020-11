William und Harry: Das sind ihre Stiefgeschwister

In die Beziehung mit Prinz Charles brachte seine Frau Camilla zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe mit - Tom Parker Bowles und Laura Lopes. Die beiden sind somit Stiefbruder und Stiefschwester von Prinz William und Prinz Harry. Wir verraten, was die beiden royalen Stiefgeschwister heute so machen.