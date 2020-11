„2020 ist ein sehr trauriges Jahr“

„Für einen Ort wie Goldett, der sehr vom Vereinsleben lebt, ist 2020 ein sehr trauriges Jahr“, befindet Felix. Dem Älteren der beiden geht vor allem der soziale Kontakt zu seinen Kollegen und Freunden ab. „Gerade in meinem Alter trifft man sich aufgrund von Schule, Unid und Arbeit eh nur sehr selten.“ In Zeiten wie diesen so gut wie gar nicht mehr.