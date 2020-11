Erster digitaler Parteitag der Tiroler ÖVP

Briefwahl-Ergebnis am 11. Dezember

„Eine Partei ist nur so stark, wie sie auch geschlossen ist. Es sind herausfordernde Zeiten für uns alle. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen“, sagte Gahr und warb um Unterstützung: „Wenn ich gewählt werde, werde ich mein Amt als Bezirksparteiobmann so anlegen, wie es seit jeher meinem Politikverständnis entspricht: Den Menschen zuhören, alle einbinden, aber dann auch klare Entscheidungen treffen, wenn die Zeit reif ist.“ In den nächsten Tagen erhalten alle Delegierten die Briefwahlunterlagen. Am 11. Dezember wird Gahr wissen, wie erfolgreich er war.