Impfung ab Jänner? ++ Reich werden mit Snapchat

Ab Jänner geht’s los mit der Impferei in Österreich - das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) heute in einer Pressekonferenz angekündigt. UND: Geld machen mit Social Media? Nichts Neues, das machen Influencer ja täglich. Bei dieser bekannten App kann man allerdings bis zu einer Million US-Dollar täglich verdienen! Das und mehr gibt‘s jetzt in Eurem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez.