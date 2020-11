Pflegerin appelliert: „Das Wir steht vor dem Ich“

Wenn wir jetzt vom Arbeitsalltag sprechen, dann ist das in der Pandemie-Zeit kein „normaler Tag“. Das Zustandsbild der Erkrankung kann sich täglich oder auch minütlich ändern – mit allen Höhen und Tiefen. Ein unsicherer Krankheitsverlauf, Atembeschwerden bis hin zur Atemnot, Absonderung, Isolierung und Kontaktreduktion bringen große Einschnitte im Zwischenmenschlichen mit sich. Die Abläufe und Maßnahmen werden täglich evaluiert und für jeden Patienten individuell angepasst. Unsicherheiten und Ängste belasten die Patienten und das Pflegepersonal emotional und körperlich. Da stoßen alle Beteiligten teilweise an ihre Grenzen. Die Kommunikation und die Menschlichkeit bleiben dabei für uns aber das Wichtigste. Wir nehmen unsere Aufgabe ernst und geben unser Bestes! Mit einer Bitte möchte ich mich an die Menschen wenden, die bisher vielleicht diese Einblicke nicht hatten. Bitte befolgen sie die Maßnahmen. „Das Wir steht vor dem Ich!“ Geben Sie uns die Chance, gut aus dieser Situation herauszukommen und unser System nicht bis zur Erschöpfung zu überfordern.