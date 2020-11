21-Jähriger Steirer stürzte mit Auto in Bachbett

Ein 21-jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam am Sonntagabend im Gemeindegebiet von Zwaring-Pöls von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett. Der Lenker eines nach ihm kommenden Fahrzeug sowie ein Anrainer kamen dem Verunfallten sofort zur Hilfe und setzen die Rettungskette in Gang.