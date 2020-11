Grafenthin bekam den Puck als Geschenk überreicht

„Der Dreierpack freut mich für ihn. Er hat eine schwierige Zeit gehabt und mit sich gehadert“, sagte Doug Mason nach dem 5:3 in Bratislava am Freitag. Gemeint hat er Dominik Grafenthin, der regelrecht explodierte. „Es war mein erster Dreierpack im Profi-Eishockey - ein besonderes Gefühl“, schwärmt der 25-Jährige. Und bleibt bescheiden: „Schön, dass er mir bei einem Sieg gelungen ist, das ist umso besser. Ich bin sonst sehr selbstkritisch, es ist bisher auch nicht gut gelaufen. Da hab ich oft das Gespräch mit Doug gesucht. Auf Videos hat er mir gezeigt, was ich besser machen kann.“