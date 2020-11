„World Luxury Awards“ für Tiroler Hotels

In der Landeshauptstadt konnte sich das Gesundheitszentrum Park Igls beim Award „Regional Win Best Detox Program“ durchsetzen. Und im benachbarten Südtirol räumte das Wellnesshotel Plunhof in Ridnaun in den Kategorien „Global Win Best Spa Design Therme“ und „Continent Win Luxury Hotel Best Scenic Environment“ ab.