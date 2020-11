ÖFB-Team: Himmel oder Hölle - ein schmaler Grat

Strapazen: Für Franco Foda eine Warnung, zumal die aktuellen Probleme aufgrund des intensiven Spielplans noch größer werden. „Die Dynamik, die Frische haben gefehlt“, erkannte der Teamchef. „Einige waren in diesem Lehrgang überspielt. Aber es wird noch dramatischer.“ Weil für Alaba, Sabitzer und Co. die Winterpause fast wegfällt. Sie spielen durch, teilweise in vier Bewerben. Damit müssen aber viele Teamchefs leben - wer findet die beste Lösung?