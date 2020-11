Tormann Andreas Zingl wehrte sogar den Krebs ab!

„Ich hab in Lafnitz wieder am Feld begonnen. Da hat mir dann aber die Kraft gefehlt und ich bin ins Tor gegangen. Am Anfang hab ich nicht einmal gewusst, wie ich richtig springen muss“, lächelt Andi. Doch er führte eine Familientradition fort: Sein Vater war schon in Lafnitz Goalie. Und mit seinem Bruder Erich „duellierte“ er sich sogar um die Position. „Das war kein Konkurrenzkampf, wie man ihn sich vorstellt. Wir haben uns das immer vorher abgesprochen, wer an der Reihe ist.“