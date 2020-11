Lockdown soll nur schrittweise gelockert werden

Wie Juhasz erklärte, werde sie langsam ungeduldig, dass sich die Kurve der Neuinfektionen endlich abflacht. „Wir hatten ja schon vorher etliche Maßnahmen. Ich hoffe, dass sich die Zahlen in den kommenden Tagen endlich entspannen.“ In Salzburg wurden den Behörden am Donnerstag 495 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, die Zahl der Todesfälle stieg noch einmal um acht Personen. Einer der Verstorbenen war 48 Jahre alt, die anderen zwischen 72 und 95 Jahren. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Bundesland auf 92 - mehr als ein Viertel davon wurde alleine in den vergangenen drei Tagen verzeichnet.