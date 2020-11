Was im 2. Lockdown in Salzburg noch möglich ist

Im Gegensatz zum ersten Lockdown sind in der Stadt Salzburg Spielplätze und andere Outdoor-Möglichkeiten, die nicht als Sportstätte gelten, weiterhin geöffnet. Rein rechtlich ist das möglich. „Denn diese Entscheidung, Parks zu öffnen, obliegt den jeweiligen Gemeinden“, informiert Florian Scharler aus dem Büro Schnöll. Diese Regelung kommt auch dem Skatepark „The Cage“ in Salzburg Süd zugute. Skater können ihn weiterhin nutzen. Wenngleich der Ansturm auf die Anlage am Donnerstagvormittag gering war.