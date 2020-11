Corona in der Steiermark: 615 Neuinfektionen

In der Steiermark sind mit Stand Donnerstag, 19. November, zwölf neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. 12.239 Personen waren aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 11.520 Personen genesen. Bis Mittwoch um Mitternacht wurden 615 Neuinfektionen gemeldet, teilte die Landeskommunikation am Donnerstag mit. Bisher sind 373 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.