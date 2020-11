Sparen Sie 20% auf Premium-Hundenahrung!

Wählen Sie zwischen drei köstlichen Menüs in zertifizierter Bio-Lebensmittelqualität! Alle Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und biologisch artgerechter Haltung. Hier fehlt es Ihrem Vierbeiner an nichts, denn die Bio-Linie ist optimal an den Nährstoffbedarf des Hundes angepasst und obendrein noch glutenfrei. Ob Huhn, Pute oder Rind - das wird Ihrem Vierbeiner schmecken! Hier finden Sie übrigens auch eine Auswahl an Bio-Barf-Futter und Bio-Ölen als Nahrungsergänzung.



Erhältlich in verschiedenen Größen.

Hier geht‘s zum Bio Hundefutter.