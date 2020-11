Freispruch: Ex-Polizist kämpft um Verdienstentgang

In dem damaligen Strafverfahren bezeichnete sich der Polizeijurist als Opfer einer Intrige von Kollegen und von persönlichen Feindschaften in der Führungsetage der Landespolizeidirektion. Er habe mehrmals den Behördenleiter angeschrieben und um Abhilfe gebeten, schilderte der 62-Jährige. Ungeachtet dessen sei er im Jahr 2014 suspendiert worden. Die Suspendierung wurde vom Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben. Am 30. September 2015 sei er aufgrund dauernder Dienstunfähigkeit wegen gesundheitlicher Probleme, die den Intrigen geschuldet seien, vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden.