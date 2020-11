Vorsicht, Nachwehen! Basketball-Derby verschoben

Warten heißt’s für die Basketball-Fans: Das Superliga-Derby zwischen Kapfenberg und dem UBSC Graz am Sonntag wird ausfallen. Serien-Meister Kapfenberg geht nach den Corona-Infekten vom Gas. „Man muss höllisch aufpassen!“, warnt Sportchef Schrittwieser. „Mich wundert oft, wie schnell Spieler oder ganze Teams nach Infektionen wieder im Spielprozess stehen. Wir gehen kein Risiko ein, wollen nicht, dass auf einmal einer am Boden liegt!“ Lungen,-sowie Thoraxröntgen, Herzuntersuchungen, alles wird gecheckt. „Manche werden noch beim Stiegensteigen müde“, so der Kapfenberg-Chef, der erst Anfang nächster Woche mit einem vollen Trainingsbetrieb rechnet.