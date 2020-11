Rad-Autobahn in Graz: Geheim-Plan für Ersatzgarage

In der steirischen Hauptstadt gibt es Pläne für einen Rad-Highway. Das Projekt ist nicht unumstritten - auch deswegen, weil dafür in der Petersgasse und in der Mandellstraße viele Parkplätze wegfallen würden. Als Ersatz soll eine große Anrainergarage errichtet werden. Der „Krone“ liegen die - noch geheimen - Pläne vor.