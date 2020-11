So lief der letzte Tag vor dem Lockdown

Das sieht auch Hauptplatz-Juwelier Klaus Weikhard so: „Die Gesundheit geht vor.“ Der Lockdown kommt (wie für fast alle) zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: „Wir machen in den letzten Wochen des Jahres 35 Prozent unseres Umsatzes.“ Was seine Branche fordert: die 20-Prozent-Entschädigung der Regierung auf 50 Prozent zu heben. Fest steht: „Wir wollen unbedingt alle unsere 50 Mitarbeiter im Unternehmen halten.“