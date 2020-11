Leere Wohnungen: VP fordert genaue Zahlen

1600 Wohnungen werden aktuell in St. Pölten errichtet, weitere 4000 geplant – wie berichtet, hält der Bauboom in der Landeshauptstadt an. Doch nicht jede Wohnung ist vergeben. Böse Zungen sprechen gar von 5000 Leerständen. Das stimmt nicht, heißt es aus dem Rathaus. Eine genaue Zahl kenne man aber nicht, weil vor allem private Bauträger oft keine Daten herausgeben. Man gehe jedoch von 600 bis 1000 aus.