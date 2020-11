Attentäter war als Security in Wiener Spital tätig

Der Attentäter, der am 2. November bei seinem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen hat, soll während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr in einem Wiener Spital als Security-Mitarbeiter gearbeitet haben. Das hat ein langjähriger Bekannter des Attentäters, der von der Staatsanwaltschaft Wien der Mittäterschaft verdächtigt wird, nach seiner Festnahme in einer Einvernahme bekannt gegeben. Dass Kujtim F. per Uber in die Innenstadt kam, wird von den Ermittlern übrigens mittlerweile so gut wie ausgeschlossen.