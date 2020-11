Spital: Barmherzige Brüder verlassen Eggenberg

Große Änderung in der Grazer Spitalslandschaft: Die Barmherzigen Brüder verabschieden sich langsam aus Eggenberg, sie konzentrieren ihre Einrichtungen und Leistungen am innerstädtischen Standort Marschallgasse. Der zweite Bauabschnitt ist nun fertig, 250 Mitarbeiter sind dieser Tage gesiedelt. Die in Eggenberg verbliebenen knapp 150 Mitarbeiter werden im April nächsten Jahres von den Elisabethinen übernommen.