Alpinist (52) stürzte 25 Meter ab: Schwer verletzt

Fataler Alpinunfall am Sonntagvormittag in Tux! Ein Deutscher (52) rutschte beim Überqueren des „Nasse Tux-Baches“ aus. Der Mann konnte sich nicht mehr halten und stürzte rund 25 Meter ab. Dabei verletzte sich der Alpinist schwer. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.