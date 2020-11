Altes Brot wird hochprozentig

Wohl sicher ist Höftberger jetzt eine Bestnote im Studienfach Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement. Das Ergebnis seines Forschungsprojektes sorgt nämlich für gute Laune und ist nachhaltig: „In den Gin kommen neben altbackenem Brot, das sonst weggeworfen werden müsste, natürlich auch 15 Gewürze, sogenannte Botanicals“, erzählt der Nachwuchserfinder. Wacholder kommt in seinen „BrotGinsky“ ebenso wie Orangenschalen, Zimt oder rosa Pfeffer. Alleine will man so etwas natürlich nicht verkosten, und alleine kann man das auch schwer umsetzen – daher sind einige Studienkollegen mit an Bord.