Gerechte Stadtplanung: Neue Perspektiven für Graz

Der Reinighausplatz ist der erste Platz in Graz, bei dessen Planung Geschlechtergerechtigkeit eine Rolle spielen wird. Die Grundannahme: Frauen bewegen sich im öffentlichen Raum anders als Männer. Was genau dahinter steckt und wieso es manche Menschen in der Stadt schwerer haben, erklärt Alexandra Würz-Stalder, Dozentin für Stadtentwicklung und Architektur an der Fachhochschule Joanneum.