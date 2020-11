Zahlen in Niederösterreich sind weiter zu hoch

Null-Toleranz-Politik gegen Corona-Leugner

Weiterhin ernst ist die Situation in den Spitälern. Mehr als 520 Covid-Patienten müssen in Kliniken und fast 70 von ihnen auf Intensivstationen versorgt werden. Besonders prekär: Sogar falls sich die Infektionszahlen bereits ab dem Wochenende senken und weitere Verschärfungen in Kraft treten würden (siehe Seiten 18/19), bleibt die Belastung für die Spitäler auf hohem Niveau. Denn weil Infizierte erst mit einer Verzögerung von zehn Tagen ins Spital müssen, gilt eine Patienten-Flut durch die aktuell so hohen Zahlen als gewiss.