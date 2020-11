Polizisten erwischten zwei Graffiti-Sprayer

Es sind Sprüche samt dem weithin bekannten Anarchie-Zeichen: Dies zeige zumindest eine gewisse Nähe zu einer Szene. Gleich mehrmals sollen die beiden Salzburger am Mittwochabend Schriftzüge an diversen Stellen und Objekten angebracht haben. Sie konnten nach kurzer Flucht von den Polizisten eingeholt und kontrolliert werden. Drei Spraydosen hatten sie im Rucksack mit, weitere fand die Exekutive in der Wohnung der 35-Jährigen. Noch geprüft wird, ob andere Schriftzüge - beispielsweise im Stadtteil Lehen - auf die Kappe der zwei Sprayer gehe, so Polizei-Sprecherin Nina Laubichler. Anzeige erfolgte wegen schwerer Sachbeschädigung, daher gehe man von zumindest 5000 Euro Schadenssumme aus, heißt es.