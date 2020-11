Kein Homeoffice für steirische Beamte

Wasser predigen und Wein trinken - mehrere erboste Mails gingen bei uns ein, dass die Politik in Zeiten von Corona zwar appelliere, nach Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, doch ausgerechnet im Land müssten die Beamten ins Büro. „Da wir keinen rigorosen Lockdown wie im Frühjahr haben, erfolgt die Dienstverrichtung grundsätzlich in der Dienststelle“, sagt Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar. Die Entscheidung, ob Homeoffice oder nicht, wird so den jeweiligen Abteilungsleitern überlassen.