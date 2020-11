Bluttat in Graz: Verdächtiger (56) ist geständig

Nach der blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Graz, bei der ein 43-Jähriger ums Leben gekommen war, hat der festgenommene Verdächtige in der Nacht auf Mittwoch bei seiner ersten Befragung gestanden: Der 56-Jährige hatte seinem Kontrahenten ein Messer in den Bauch gestochen, er bestritt in der Einvernahme aber eine Tötungsabsicht. Das Opfer starb wenig später im Spital. Der Täter war von der Polizei im Keller des Mehrparteienhauses gefunden worden.