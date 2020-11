66 Tage ohne Smartphone

Irgendwann kam der Moment als sie merkte, dass sie zu viel am Telefon ist. Sie hatte, denn sie hatte gelitten - vor allem darunter, weniger Kontakt zu Familie und Freunden zu haben. Obwohl sich eigentlich alles um die lebensfrohe und abenteuerlustige Blondine in der idyllischen Bilderbuch-Kulisse der Montafoner Berge drehte, aber eben hauptsächlich virtuell. Als sie sich entschieden hatte, doch noch ihren Master an der HTWG Konstanz zu machen, war darum auch schnell ein Thema für ihre Abschlussarbeit gefunden: 66 Tage offline. Ein harter Schnitt, persönlich und in Linda Meixners Fall auch beruflich. „Für mich war es eine Art kalter Entzug von einer Sucht, derer ich mir gar nicht bewusst war.“ Viele Phasen hat sie durchlebt in einem Prozess, den sie noch nicht für abgeschlossen hält.