Warnung vor „enormen Kosten“ von Schulschließungen

Die ökonomischen Gesamtkosten der Schließung der Schulen im Frühjahr gehen laut Kocher und Steiner in die Milliarden, inklusive langfristiger Kosten in einen zweistelligen Milliardenbereich. Dabei seien hier die psychologischen Kosten noch nicht einberechnet. Die Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollte daher „die ultima ratio in der Pandemiebekämpfung sein“. Sollten diese dennoch notwendig sein, müsse sichergestellt sein, dass die Schüler über die nötige technische Ausstattung verfügen, es Unterstützungssysteme wie Schulsozialarbeiter und externe Lernunterstützung gibt und Lehrer in der Lage sind, schülerzentriertes und aktiv einbindendes Distance Learning durchzuführen. Außerdem brauche es Unterstützung der Eltern, die durch die Betreuung ihrer Kinder belastet werden.