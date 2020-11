Absagenflut wegen Corona, aber das Brauchtum lebt

Nicht einmal der Zweite Weltkrieg und das Verbot durch die NS-Behörden konnten verhindern, dass sich die Breitenbacher am 5. Dezember als Peaschtln verkleidet aufmachten, um von Hof zu Hof zu ziehen. Der Brauch gehört zur DNA der Bewohner. „Die Eltern mussten deshalb für mich und meinen Bruder fünf Reichsmark Strafe zahlen“, erinnerte sich der nun leider verstorbene Johann Hager als 78-Jähriger in einem Interview. Was Krieg und Not nicht schafften, bringt heuer leider das Coronavirus zustande. „Es bleibt wohl nur die Absage. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit Vertretern der rund 40 Passen treffen“, schildert Bürgermeister Alois Margreiter.