Prüfer-Rüge: Landesforste entnahmen zu viel Holz

Die steirischen Landesforste haben zuletzt mehr Holz geschlägert als vorgesehen - „auf Kosten der Nachhaltigkeit“: Das kritisiert der Rechnungshof in einem aktuellen Prüfbericht. Aufgrund der niedrigen Preise am Markt wurde im Vorjahr trotzdem ein Verlust geschrieben. Kritisiert wird auch, dass der Betrieb Erlöse aus Grundstücksverkäufen teilweise an das Land abliefern musste. Das wurde mittlerweile „repariert“, betont die Landesregierung.