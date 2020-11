Postzentrum in Vomp: „Plafond ist schon erreicht“

Erste Vorarbeiten gestartet

Dies mündete am Derfeser-Areal in ersten Baggerarbeiten, die offenbar mit der Gemeinde abgestimmt waren. Die Widmung und der Baubescheid fehlen allerdings. An den Gemeinderat als Widmungsorgan richtet sich die Stellungnahme des Transitforums. Auf 25 Seiten werden die Bedenken aufgelistet. Hauptargument ist, dass die Ansiedelung von Tirols größtem Logistikzentrum samt Sieben-Tage-Woche ein massiver Eingriff in die ohnehin sehr prekäre IST-Situation sei.