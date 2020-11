Dickes Minus bei Fahrgastzahlen in Grazer Öffis

Laut der Holding Graz sind die Fahrgastzahlen seit Beginn des zweiten Lockdowns um 40 Prozent zurückgegangen. Neben der Ausgangssperre am Abend und der Umstellung auf Homeoffice in vielen Unternehmen dürfte auch die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ein Grund sein - viele Menschen steigen in der derzeitigen Situation nur ungern in die öffentlichen Verkehrsmittel ein.