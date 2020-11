Land stellt klar: „Kunden brauchen Klarheit!“

Nach den rauen Tönen der vergangenen Wochen sind die Länder offenbar um Beruhigung bemüht. Im Fahrwasser der regionalen Verkehrsverbünde, die sich zuletzt in der „Krone“ sehr sachlich mit dem Thema auseinandersetzten, fordert auch der Politiker einen klaren Zeitplan. „Das österreichweite Ticket alleine ist uns zu wenig“, will Schleritzko alle Stufen am liebsten gleichzeitig einführen.