Hausbesetzung hat kein Nachspiel vor Gericht

Es war nur ein kurzes Intermezzo! Rund 30 Aktivisten hatten es sich an einem lauwarmen Freitagabend Mitte Juni in der Kapuzinergasse 14 in einem seit Jahren leer stehenden Haus gemütlich gemacht. Interessierte und solidarische Menschen wurden von den Besetzern eingeladen, vorbeizukommen und „sich in der ,Kapuze‘ einzubringen“. Mit der Aktion wollten sie auf den Leerstand von Wohnungen, die überhöhten Mietpreise und das Fehlen von Räumen ohne Konsumpflicht in der Landeshauptstadt aufmerksam machen. Nicht einmal zwei Tage später waren die Aktivisten schon wieder sang- und klanglos abgezogen.