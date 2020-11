Pflaster für Salzburgs Sohlen wird wieder teurer

Im Anliegerleistungsgesetz des Landes ist geregelt, dass sich auch Anrainer an den Errichtungskosten beteiligen müssen. Je nachdem ob der Gehsteig direkt am Grundstück angrenzt oder gegenüber liegt, müssen die Salzburger die Hälfte oder ein Viertel der Kosten bezahlen. Zur Vereinheitlichung gibt die Stadt den indexierten Laufmeterpreis an. Der wurde diese Woche im Bauausschuss auf 559 Euro erhöht und richtet sich nach den aktuellen Marktpreisen. Insgesamt 31 Positionen listet die Stadt in ihrer Kostenaufstellung, darunter fallen etwa Aushub, Randstein und Bauleitung (siehe Grafik).