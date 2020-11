Über 100.000 fuhren bereits zum Covid-Test

Weil der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten angesichts der landesweit steigenden Infektionszahlen hoch wie nie ist, sollen noch im November – wie berichtet – auch in Korneuburg und Schwechat Drive-in-Stationen eröffnet werden. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass der Stationsbetrieb sehr gut angenommen wird. Die Akzeptanz, selbst in eine der Teststraßen zu fahren und nicht zu Hause auf mobile Teams zu warten, hat sich stark verbessert“, freut sich die Landesrätin. Damit lange Wartezeiten aber auch bei den neuen Teststraßen ausbleiben, appellieren die Helfer eindringlich, nicht nur zu den Spitzenzeiten am Vormittag zum Test zu kommen, sondern die Öffnungszeiten von 8 bis 16 Uhr wirklich in Anspruch zu nehmen. „Das verringert die Wartezeit“, erklären die Helfer.