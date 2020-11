Verhaftung nach Schüssen auf Priester in Lyon

Eine Woche nach den Schüssen auf einen Priester in Lyon haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-jährige Mann habe die Tat gestanden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die Zeitung „Le Parisien“ schrieb, dass das Motiv Rache im Zusammenhang mit einem Ehebruch gewesen sei. Demnach ist der Mann am Freitag festgenommen worden.