Dieb in Reisezug erbeutete größere Bargeldsumme

Ein 57-Jähriger Pendler aus Telfs führte am Freitag Nachmittag auf der Fahrt von Feldkirch in Richtung Telfs in einem Reisezug einen größeren Bargeldbetrag nach einer Sparbuchauflösung mit sich. Beim Aussteigen bemerkte er, dass das Kuvert aus seiner Jackentasche verschwunden war. Die Ermittlungen laufen.