Nur drei Salzburger Gemeinden sind noch Covid-frei

Es ist ein Rekord, auf den wohl jeder in Salzburg verzichten könnte: 510 Personen lieferten am Donnerstag einen positiven Coronatest ab – noch nie gab es so viele Covid-Fälle an einem einzigen Tag. Und: Nur noch Lessach, Muhr und Fusch an der Glocknerstraße sind coronafrei. Die meisten Fälle gibt es im Flachgau (1311).